Auch Giacomo Raspadoris später Ausgleichstreffer vom Elfmeterpunkt konnte nichts mehr am Ergebnis der Viertelfinal-Serie ändern. Ein 2:1-Auswärtssieg in Mailand, 3:3 zu Hause in Dortmund - damit war der Einzug in das Halbfinale der Nations-League perfekt. Das DFB-Team kann sich nun auf ein Heimturnier vom 4. bis 8. Juni freuen. In Stuttgart und München spielen außerdem Portugal, Spanien und Frankreich um die ersten vier Plätze der Länderspielserie.