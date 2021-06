Die DFB-Frauen starten in Cottbus und Chemnitz in die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2023. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes.

Am 21. September spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hier gegen Serbien. Bildrechte: imago images / Uwe Meinhold

Am 18. September trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Stadion von Regionalligist Energie Cottbus auf Bulgarien. Am 21. September ist dann die Spielstätte des Chemnitzer FC der Schauplatz für die Begegnung mit Serbien. Die Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Weitere Gruppengegner der Deutschen in der Gruppe H sind Portugal, die Türkei und Israel. Die neun Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die WM. Die Gruppenzweiten spielen Playoffs um zwei weitere Plätze.