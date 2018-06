Schon bei den Fußballturnieren der vergangenen Jahre zeigte sich beim gemeinsamen Gucken auf Gartenpartys eindrucksvoll die unterschiedliche Geschwindigkeit der Fernsehübertragungen. Während in einem Garten noch gespannte Ruhe herrschte, wurde in einem anderen schon gejubelt. Unter den seit der WM 2014 noch weiter ausgebauten Übertragungswegen ist das per digitaler Antenne empfangbare DVB-T2 mit vorn.

Bildrechte: IMAGO