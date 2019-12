Daniel Ziebig (6.) brachte sein Team in Führung, ehe Dariusz Wosz und Matthias Mauksch (11.) per Doppelschlag die Vorentscheidung herbeiführten. Heiko Bengs' Anschlusstreffer für den FCM kam zu spät (12.). Wenige Augenblicke vor der Schlusssirene staubte Khvicha Shubitidze (13.) zum Endstand ab.



Die Magdeburger hatten zuvor im Halbfinale überraschend den 1. FC Union Berlin um Torsten Mattuschka, Marco Gebhardt und Keeper Oskar Kosche in die Schranken gewiesen - ausgerechnet in der K.o.-Partie kam Turniertorschützenkönig Karim Benyamina (7 Treffer) kaum zur Wirkung.