Nicht nur hinsichtlich der Liga-Zugehörigkeit ist Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig dem Regionalligisten aus Ottensen klar überlegen. Auch, was die Pokalerfahrung betrifft: Denn Ottensen feiert am Dienstag in Leipzig DFB-Pokal-Premiere. Noch nie durfte der 1905 im Hamburger Stadtteil Altona gegründete Verein im DFB-Pokal ran. Nicht nur deshalb sagt Teutonia-Präsident Liborio Mazzagatti: "Für uns ist es das größte Spiel der Geschichte." RB Leipzig spielte dagegen bereits 32 und schaffte es dabei dreimal bis ins Finale.

In der neuen Saison läuft es für beide Mannschaften noch nicht ganz optimal. Ottensen, das die dritte Fußball-Kraft in Hamburg sein will, liegt nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten auf Rang elf in der Regionalliga Nord. Damit rangiert das Team vom neuen Coach David Bergner hinter den U23-Vertretungen von St. Pauli und des Hamburger SV. Auch für RB läuft es zur neuen Saison noch nicht rund – am vergangenen Wochenende gelang erst am vierten Spieltag der Bundesliga der erste Sieg. Die Leipziger liegen nach dem Saison-Fehlstart auf Rang neun.

Was beide Klubs ebenfalls verbindet: Sie sind in Fußball-Deutschland nicht sonderlich beliebt. RB ruft fast wöchentlich in den Bundesliga-Stadien die Gegner mit Spruchbändern und anderen Aktionen auf den Plan. Zuletzt beim Auswärtsspiel bei Union Berlin, als die Berliner Fans aus Protest gegen RBL die ersten 15 Minuten einen Stimmungsboykott einlegten und mit einigen Transparenten gegen RB protestierten. Grund dafür sind u.a. der Geldgeber und Hauptsponsor, ein Energy-Drink aus Österreich sowie ein Vereinskonstrukt, das aus Sicht vieler Fans gegen die 50 + 1-Regel verstößt.

Auch Ottensen, das im Selbstbild für Tradition steht und mit dem Slogan "Hamburgs reiner Fußballverein im Herzen Ottensens" wirbt, zog zuletzt Kritik an. Mit der Umstellung auf Vollprofitum und das Sponsoring durch eine russische Öl-Firma verlor Teutonia einige Anhänger. Rechtzeitig vor dem Spiel gegen RB Leipzig wurde nun auch noch ein Energy-Drink als Brustsponsor vorgestellt.

Jahrelang kickte Teutonia unterklassig, ehe 2017 (ein Jahr nach dem Einstieg des russischen Sponsors) von der Landesliga in die Oberliga gelang. 2020 stieg der Klub aus Altona schließlich in die Regionalliga auf – nächster Schritt soll die 3. Liga sein. Einen großen Namen brachte Ottensen aber trotz jahrelanger Unterklassigkeit hervor: Eric Maxim Choupo Moting kickte bis zu seinem elften Lebensjahr in Ottensen, ehe es ihn unter anderem über Altona 93, St. Pauli, den Hamburger SV, Schalke und Paris St. Germain zum FC Bayern München brachte. Größter Name in der Vereinschronik: Eric Choupo Moting (li.) kickte einst für Teutonia Ottensen. Bildrechte: IMAGO/Claus Bergmann

Eine Leipziger Vergangenheit hat dafür Ottensen-Coach David Bergner: Der 48-Jährige, an den sich der mitteldeutschen Fußballfan zuletzt als Trainer des Chemnitzer FC und des ZFC Meuselwitz erinnern dürfte, kickte und trainierte einst in Leipzig. Als Spieler trug er unter anderem dreieinhalb Jahre das Trikot des FC Sachsen Leipzig. Als Coach hat er eine RB-Vergangenheit: Von 2010 bis 2012 war er Co-Trainer der zweiten RBL-Mannschaft. Auch deshalb sagte Bergner nach der Pokal-Auslosung: "Für mich ist das ein Traumlos. Gegen das Team aus meiner Stadt." David Bergner im Trikot des FC Sachsen im Jahr 2003. Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Die beiden kennen sich – aus dem gemeinsamen Fußballlehrer-Lehrgang. Dem Leipziger Coach Tedesco ist Bergner gut in Erinnerung geblieben. "Er ist ein ganz netter Typ, aber ein Fuchs", sagte der RB-Trainer über sein Gegenüber.

RBL-Coach Tedesco weiß über Ottensen: "Teutonia hat in der Liga mit einem 4-3-3 begonnen, ist mittlerweile auf ein 3-5-2 gegangen. Sie machen es gut. Sie haben zwei gute Stürmer mit Lukowitz und Berisha. Das ist ein gutes Tandem, der eine großgewachsen, 1,89 Meter, der andere kleiner und quirlig. Dann haben sie Kevin Weidlich in der Innenverteidigung, da ist Erfahrung in der Abwehr. Eine spannende Truppe. Das Spiel ist alles andere als ein Selbstläufer." Im Sommer hatte sich der Hamburger Klub noch einmal deutlich verstärkt, unter den 18 Neuzugängen sind zahlreiche Kicker mit Drittliga-Erfahrung.