Hannover steht zum zehnte Mal in einem Viertelfinale des DFB-Pokals. Acht Mal war dabei in dieser Runde Endstation, das einzige Mal, dass sie es weiterschafften, wurde gleich mit dem großen Coup belohnt. 1992 gewann 96 als bislang einziger Zweitligist den DFB-Pokal. Damit ist Hannover unter den Teams im laufenden Wettbewerb, dasjenige, welches zuletzt die Hände am Pokal hatte. Es wird also erstmals seit mindestens 30 Jahren wieder einen anderen Sieger geben.