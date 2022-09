Sowohl bei Real als auch bei RB Leipzig spielen jede Menge Nationalspieler. RBL hat aktuell 16 Nationalspieler unter Vertrag, Real Madrid 14. Der Qualitätsunterschied wird in der Anzahl der Länderspiele deutlich: hier liegen die Madrilenen deutlich mit 770:504 vorn. Mit dem Kroaten Luka Modric (152) und dem Belgier Eden Hazard (120) sind sogar zwei Fußballer aus dem "Klub der 100er" dabei. Der aktuell verletzte Europas Fußballer des Jahres Karim Benzema (97) und David Alaba (94) haben es nicht mehr weit bis zur 100.

Die meisten Länderspieleinsätze für RB hat Emil Forsberg, er trug das schwedische Trikot bisher 74 Mal.

Die "Königlichen" sind perfekt in die neue Saison gestartet: es gab bisher nur Siege. Den Sieg im Champions-League-Finale gegen Liverpool eingerechnet (1:0) sind die Madrilenen sogar acht Spiele in Serie siegreich. Dabei gewann das Team von Coach Carlo Ancelotti auch den UEFA Super Cup gegen Eintracht Frankfurt (2:0) und am ersten Champions-League-Spieltag bei Celtic Glasgow (3:0). Real Madrid mit David Alaba (re). Karim Benzema (Mitte) und Toni Kroos (li.) ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Bildrechte: dpa

Bei RB begann die Saison dagegen mehr als holprig. Inklusive des 0:5-Debakelts im eigenen Stadion gegen Liverpool gewannen die Leipziger nur drei von zehn Spielen, verloren sogar fünf Partien. Das 1:4 in der Champions League gegen Shakhtar Donezk bedeutete dann das Ende des Jobs für Trainer Domenico Tedesco. Der neue RBL-Coach Marco Rose feierte am Wochenende ein glänzendes Debüt – er gewann gleich gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

"Die Mannschaft von Real Madrid hat einen überragenden Kader. Sie sind der amtierende Titelträger und makellos in die Liga gestartet. Auch ohne Karim Benzema sind sie sehr gefährlich. Insbesondere auf die schnellen Flügelstürmer der Madrilenen müssen wir aufpassen. Real Madrid ist gewohnt, zu gewinnen. So tritt diese Mannschaft auch auf. Sie haben in der vergangenen Saison viele Spiele drehen können, weil sie immer an sich glauben." Reals Flügelspieler Vinicius Junior. Bildrechte: IMAGO/Shutterstock

Die beiden Trainer und drei Spieler haben gegen den Gegner von Mittwoch bereits Spiele erlebt. Madrids Trainer Carlo Ancelotti betreute den FC Bayern zweimal gegen RB Leipzig – und gewann zweimal. Real-Verteidiger David Alaba spielte ebenfalls mit den Bayern gegen RB Leipzig. In elf Spielen feierte Alaba sieben Siege, spielte dreimal remis und verlor einmal.

RB-Coach Rose stand als Coach von Borussia Mönchengladbach 2020 zweimal gegen Real an der Seitenlinie. Im Madrid verlor Rose 0:2, in Gladbach gab es ein denkwürdiges 2:2, in dem die Borussia bis zur 87. Minute 2:0 führte, ehe Benzema (87.) und Casemiro (90. +3.) noch für Real ausglichen. RB-Angreifer Timo Werner spielte im Trikot des FC Chelsea dreimal gegen Real, dabei gewann er zweimal und erzielte sogar zwei Tore. Leipzigs Abwehrspieler Abdou Diallo durfte im Trikot von Paris St. Germain einmal gegen Real ran, in der Champions League 2019/20 wurde er in der Gruppenphase beim Pariser 3:0-Sieg kurz vor Schluss eingewechselt.

Zwei ziemlich gute Freunde sind Leipzigs Timo Werner und Madrids Antonio Rüdiger. Beide durchliefen die Jugend des VfB Stuttgart und spielten von 2013 bis 2015 gemeinsam beim VfB. Von 2020 bis 2022 waren beide in der Premier League beim FC Chelsea. Zudem kennen sich die beiden von der Nationalmannschaft. Am Mittwoch ruht die Freundschaft aber für 90 Minuten: "Ich werde alles tun, mit meinem Team zu gewinnen. Das heißt natürlich, Timo Werner stillzuhalten"", so Rüdiger.

Szene aus dem Jahr 2014: Werner (li.) und Rüdiger jubeln gemeinsam über ein Tor von Werner. Bildrechte: imago images/Michael Weber