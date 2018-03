Bildrechte: Picture Point

Die Leipziger begannen sehr konzentriert und ließen Zenit kaum Raum zum Spielen. In Ballbesitz kombinierten sie sich immer wieder sehenswert an oder in den Strafraum der Gastgeber. Abschlüsse blieben aber Mangelware, denn dieser wurde oft zu spät gesucht. Anders in der 22. Minute, als Werner vor dem Strafraum an mehreren Gegnern vorbei lief und lang zu Augustin durchsteckte. Dieser nahm den Ball kurz an, tanzte mit einer Drehung seinen Gegenspieler aus und schob zum 1:0 ein (22.). Nach einer halben Stunde verstärkte Zenit seine Angriffsbemühungen. Ein Direktschuss von Zabolotny (35.) und ein Fernschuss von Rigoni (44.) waren Vorboten des 1:1, das kurz vor der Pause fiel und sich RB auch selbst ankreiden muss: Denn Criscito konnte von Augustin ungestört flanken, und 1:1-Torschütze Driussi war von Bernardo allein gelassen worden.