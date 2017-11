Alu verhindert zweiten Einschlag

Die Partie begann für Carl Zeiss Jena optimal. Die Zipsendorfer hatten sich noch nicht richtig gefunden, da stand es schon 1:0 (3.) für den Drittligisten. Nachdem Meuselwitz den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, war Dominik Bock im zweiten Versuch zur Stelle und schlenzte die Kugel aus 16 Metern ins Tor. Jena blieb dran und schnupperte am zweiten Treffer, doch Niklas Erlbeck hämmerte das Spielobjekt in der neunten Minute an den rechten Pfosten. Glück für die Meuselwitzer, die sich nur langsam fingen. Nach einer halben Stunde agierte Jena nicht mehr so präsent, sodass die Zipsendorfer besser in die Partie fanden. Nach einem Albert-Freistoß stieg Francesco Lubsch hoch, köpfte aber deutlich über den Querbalken (38.). Und auch ein Kopfball von David Urban fand nicht den Weg ins Netz, denn FCC-Keeper Jo Copens hatte noch die Fingerspitzen dran (42.). Fight zwischen ZFC-Spieler Luca Bürger (li.) und Jenas Niclas Erlbeck. Bildrechte: PICTURE POINT

Ausgleich für die Hausherren

Was ließ sich Meusewitz nach der Pause einfallen? Jena investierte wie zum Anfang der ersten Hälfte erst einmal mehr. Nach einem schnellen Gegenstoß setzte Sören Eismann in der 54. Minute einen Gewaltschuss ab. Dieser hätte fast gesessen, aber ZFC-Schlussmann Steven Braunsdorf riss geistesgegenwärtig die Fäuste hoch und klärte. Nun ging es hin und her. Meuselwitz musste reagieren und wurde in der 78. Minute belohnt. Rene Weinert setzte sich robust an der Eckfahne durch. Seine Eingabe erreichte Janik Mäder, der flach zum 1:1 einschob. Mit dem Ausgleich im Rücken hatte Zipsendorf plötzlich leichtes Oberwasser. Fabian Stenzel nahm das Leder volley, verzog aber um einen Meter. So ging es mit 1:1 in die Verlängerung.

Gäste in der Verlängerung eiskalt

Im Zugabenteil verkauften sich die Meuselwitzer weiterhin teuer, Jena war aber den entscheidenden Tick cleverer. In der 113. Minute wehrte ZFC-Keeper Braunsdorf mit einer Flugparade zu kurz ab, Eckardt lauerte und erzielte das 2:1 für die Gäste. Nur zwei Minuten später nutzte der eingewechselte Florian Dietz ein Missverständnis zwischen Braunsdorf und David Urban zum entscheidenden 3:1. Der Doppelschlag beendete die Zipsendorfer Träume, während der FCC ins Halbfinale marschierte.

Das sagten die Trainer

Mark Zimmermann (FC Carl Zeiss Jena): "Es war ein enges Spiel auf Augenhöhe, denn in Meuselwitz ist es immer schwer. Wir haben sehr gut begonnen und das Spiel im Griff gehabt. Auch wenn wir insgesamt eine gute Partie geboten haben, haben wir unsere Möglichkeiten nicht gut ausgespielt. So konnten wird diesen Pokalfight erst in der Verlängerung für uns entscheiden."