In der zweiten Halbzeit waren es vor allem die Gastgeber, die für Offensivaktionen sorgten. Der ehemalige RWE-Mann Elias Imrock zielte bei einer Volleyabnahme nur knapp neben den ZFC-Kasten (56.). FCAdFH-Mittelstürmer Carlo Preller scheiterte mehrfach wegen Ungenauigkeit oder an ZFC-Keeper Justin Fietz (59./ 79./86.).

In der Verlängerung gelang dem ZFC Meuselwitz dann, was in den ersten 90 Minuten nicht klappen wollte. Nach Vorarbeit von Luca Bürger stand der eingewechselte Benjamin Förster goldrichtig und traf aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung der Gäste (92.).