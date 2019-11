Wolfgang Wolf (Lok Leipzig): "Wir waren gewarnt von den Pokalergebnissen gestern. Cottbus und unser Stadtgegner sind ausgeschieden. Wir wussten, dass es heute kein einfaches Spiel war. Wir hätten es uns einfach machen können, aber das wollte die Mannschaft scheinbar nicht. Wir sind rechtzeitig in Führung gegangen. Wir wollten dominieren und das Spiel frühzeitig entscheiden. Ich muss den Plauenern aber auch ein Kompliment machen, denn sie haben nie aufgegeben. Wir haben es ihnen aber auch leicht gemacht, weil wir eine Chance nach der anderen vergeben haben. Das Spiel kann 5:0 oder 6:0 ausgehen, doch das ist unser Problem. Der letzte Pass ist oft zu ungenau oder wir schieben die Verantwortung weiter. Am Schluss musst du dann froh sein, dass nicht irgendein abgefälschter Ball reinrutscht. Auf der anderen Seite sind unsere Geschlossenheit und das Spiel nach hinten derzeit unsere Stärken. An der Geilheit, ein Tor zu machen, müssen wir noch arbeiten. Das werden wir besprechen. Wir wollen in den DFB-Pokal einziehen. Egal wer im Halbfinale kommt, wir sind momentan schwer zu schlagen."

Falk Schindler (VFC Plauen): "Lok Leipzig hätte nach 30 Minuten 2:0 oder 3:0 führen können. Gerade bei Standardsituationen haben mit Schumann und Grandner zwei Kopfballspieler gefehlt. Da fällt dann auch das Tor. Unsere Rote Karte war für mich der Lacher des Jahres. Mein Spieler geht Ziane ans Hemd, der tritt dann auf den Ball und fällt hin. Eine unfassbare Fehlentscheidung. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Auch als ich gelb bekomme, weil ich aus der Coachingzone trete. In der zweiten Hälfte hat Lok klare Chancen, die unser Torhüter stark verhindert. So sind wir am Leben geblieben. In der Schlussphase hat Albert die Chance zum 1:1, köpft aber den Torwart an. Dennoch hat Lok Leipzig verdient gewonnen. Auf der kämpferischen Ebene muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Eine Katastrophe ist die Knieverletzung von Philipp Dartsch, der im Krankenhaus ist."