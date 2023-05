Josko Gvardiol ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Pokalspiele gesperrt worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig. Somit verpasst Gvardiol u.a. das Endspiel im DFB-Pokal am 3. Juni gegen Eintracht Frankfurt. RB Leipzig ist da Titelverteidiger. "Das ist sehr ärgerlich, weil Josko eine herausragende Saison spielt, ein herausragender und extrem wichtiger Spieler bei uns in der Abwehr ist", hatte RBL-Sportchef Max Eberl nach der Partie am Dienstag (02.05.2023) gesagt.