In der Partie, die aus Sicherheitsgründen vom Leipziger Nordosten ins Bruno-Plache-Stadion von Regionalligist Lok Leipzig verlegt wurde, agierte das Team von FSV-Trainer Joe Enochs von Beginn an hochkonzentriert und humorlos. Das FSV-Team, das im Vergleich zum 1:1 in der Vorwoche in Halle auf neun Positionen verändert wurde und bei dem Nila Miatke nach langer Verletzungspause zurückkehrte, rannte mit Anpfiff an - und führte auch schnell. Nach Toren von Leon Jensen (7.), Denis Jäpel (15.) und Davy Frick (30.) war der FSV-Sieg schon nach 30 Minuten praktisch perfekt. Das Trio traf jeweils aus Nahdistanz.