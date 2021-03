Nachdem der CFC in der Halbzeit, bis auf Roscher und Ogbidi, das gesamte Team ausgetauscht hatte, nahm das Spiel ab der 60. Minute endlich Fahrt auf. Wenig später dann die kurioseste Szene des Spiels: Berlins Abu-Alfa war alleine auf dem Weg zum Tor, umkurvte CFC-Schlussmann Wunsch und musste nur noch ins frei Tor einschieben. Doch der BAK-Angreifer setzte den Ball tatsächlich noch gegen den Pfosten.

Chemnitz brauchte dann nur einen vernünftig zu Ende gespielten Angriff, um das Spiel in Minute 79 zu entscheiden. Theo Ogbidi wurde auf der rechten Außenbahn auf die Reise geschickt und brachte den Ball gefährlich in den Strafraum, wo Paul Milde die Kugel mit der Innenseite ins lange Eck zur Führung und dem gleichzeitigen Endstand einschob.

Auch der VFB Auerbach hat seinen Test für sich entscheiden können. Gegen den Bischofswerdaer FV machten die Sachsen schon früh alles klar und feierten am Ende einen deutlichen 3:0-Erfolg. Guzlajevs und Müller brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Minute 17 und 19 in Führung, ehe Marc-Philipp Zimmermann kurz vor der Halbzeit auf 3:0 erhöhte.