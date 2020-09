Sicherlich dürfte die Personalsituation einer der Gründe für die angespannte Lage in Jena sein. Gleich zu Beginn der Saison hatte die Mannschaft unüblich viele Verletzte zu verzeichnen und musste bei der Niederlage in Fürstenwalde auf viele Jugendspieler zurückgreifen. Viele der Angeschlagenen haben mit muskulären Problemen zu kämpfen. Ob dies auf die schwierige Vorbereitung in Zeiten der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, oder die Gründe bei den einzelnen Spieler zu suchen sind, ist schwer zu beurteilen. Fakt ist jedoch, dass Trainer Dirk Kunert vor keiner leichten Aufgabe in Punkto Kaderplanung für die kommenden Wochen steht.