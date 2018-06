Diese Gelder hätten auch keinen Einfluss auf den Kader. "Das sind zwei verschiedene Sachen. Auswirkungen auf das Personal haben die Nachbesserungen am Stadion nicht", so der Präsident. Für den Fall, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig werden, gibt es seitens des NOFV eine Option: Bischofswerda könnte mit einem Auswärtsspiel beginnen. Und wenn es noch enger wird, hat sich der BFV laut Milkoreit mit Bautzen geeinigt und könnte vorübergehend auf die Müllerwiese ausweichen. Neumann hatte nie ernste Zweifel, dass seinem Verein in der Regionalliga spielen darf, erleichtert ist er dennoch: "Wir freuen uns natürlich, dass das Thema durch ist.“ Die frohe Kunde erreichte Neumann in Moskau. Mit Freunden schaut er dort am Sonntag das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko. Danach geht’s zurück in die Heimat und womöglich in knapp vier Wochen wieder zurück. Die Fußball-Fans haben eine Option für das Endspiel. Vorausgesetzt Deutschland bleibt solange im Turnier. "Heute stoßen wir aber erst einmal auf unseren sicheren Aufstieg an", sagt Neumann lachend. Na, dann Prost!