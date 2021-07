Fußball | Regionalliga Halberstadt-Trainer Benjamin Duda: "Schlüssel muss die eingeschworene Gruppe sein"

Germania Halberstadt hat mitten in der Vorbereitung den Trainer ausgetauscht und startet nun mit Benjamin Duda in die neue Saison. Die Zielstellung lautet Klassenerhalt und Duda weiß genau, was dafür nötig sein wird.