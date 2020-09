Lok dominiert – Rathenow trifft

Im Stadion Vogelgesang nahmen die Leipziger ab der ersten Minute das Heft des Handelns in die Hand. Djamal Ziane setzte in der 6. Minute mit einem Flugkopfball die erste Duftmarke. Rathenow war vor allem in der Defensiv beschäftigt, Keeper Lucas Hiemann parierte einen Distanzhammer von Robert Berger aber klasse (13.). Doch nach einer knappen Viertelstunde gingen die Gastgeber mit ihrer ersten Chance überraschend in Führung. Jonathan Muiomo setzte sich mit etwas Glück im linken Strafraum gegen Berger durch und schoß die Kugel ins rechte Eck – Lok-Keeper Jannes Tasche streckte sich vergeblich (17.).

Chancenwucher bei Lok

Die Probstheidaer reagierten mit wütenden Gegenangriffen und erzielten kurz darauf fast den Ausgleich. Boakyes Schuss aus spitzem Winkel klatschte aber an den Pfosten (19.). In der Folge entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause musste Civa bereits reagieren, nachdem sich Mehmedovic im Zweikampf verletzte. Für ihn kam Pfeffer in die Partie (38.). Kurz vor der Pause hatten Maik Salewksi und Leon Heynke die große Chance zum Ausgleich, scheiterten mit ihren Abschlüssen aber am glänzend parierenden Hiemann (45.+1.) Djamal Ziane (li.) im Zweikampf mit Michael Gorbunow Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Ziane und Pfeffer drehen die Partie

Beide Teams kamen unverändert aus der Pause. Glodi Zingu setzte nach 50. Minuten mit einem Schuss aus der Drehung das erste kleine Ausrufezeichen. Aber auch die Gäste kamen mit ordentlich Tempo aus der Kabine und belohnten sich nach einer knappen Stunde mit dem Ausgleich. Berger flankte den Ball halbhoch in den Sechzehner, dort setzte sich Ziane klasse gegen seinen Gegenspieler durch und köpfte aus kurzer Distanz ein (59.). Keine sieben Minuten später brandete erneut blau-gelber Jubel auf: Nach einem Eckball landete das Spielgerät am ersten Pfosten bei Pfeffer, der keine Mühe hatte einzunicken (66.) – das Spiel stand Kopf.

Tasche patzt kurz vor Schluss

Die Optiker reagierten mit wütenden Gegenangriffen – Ingo Kahlisch mit allerhand verbaler Frustbewältigung, sodass der FSV-Coach in der 75. Minute mit Gelb-Rot auf die Tribüne verwiesen wurde. In der Schlussphase entwickelte sich eine zähe Angelegenheit. Ein Spielfluss war kaum noch drin, vielmehr dominierten Fouls und Unterbrechungen die Partie. Kurz vor Schluss unterlief Tasche dann aber ein grober Patzer, als er den Ball im rechten Strafraum nicht festhalten konnte. Zingu legte quer und der eingewechselte Lucas Will schob am zweiten Pfosten ohne Mühe ein. Enttäuschte Gesichter bei Lok, grenzenloser Jubel bei den Optikern.

Stimmen zum Spiel: