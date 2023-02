Am letzten Tag der Wechselperiode hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Osayaman Osawe verpflichtet. Der Offensivspieler mit englischem Pass kommt vom englischen Fünftligisten FC Halifax Town und ist in Mitteldeutschland kein Unbekannter.

Osawe lief von 2014 bis 2016 für den Halleschen FC auf. In 77 Spielen erzielte er 23 Treffer für den Drittligisten. Laut Mitteilung wollte er wollte unbedingt nochmal in Deutschland spielen. Erfurt kam ins Spiel, weil sich Osawe und Trainer Fabian Gerber aus gemeinsamen Ingolstädter Zeiten kennen. "Mit Osayaman Osawe gewinnen wir weitere offensive Möglichkeiten dazu und sind sicher, dass er uns helfen wird eine gute Rückrunde zu spielen", so Gerber.

Keine Perspektive bei den Thüringern haben Zeke Zambrano und Simon Roscher, die den Verein verlassen und bereits neue Arbeitgeber gefunden haben. Der 20-jährige Roscher bleibt in der 4. Liga und spielt künftig in der Weststaffel für die SG Wattenscheid 09. Zambrano schließt sich Oberligist FC An der Fahner Höhe an. Beide Spieler waren nur Ergänzungsspieler und ohne Chance auf einen Stammplatz.