Chemie-Quartett: Kapitän Stefan Karau, Andy Wendschuch, Morgan Fassbender und Tomas Petracek. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Am Sonntag (1. November) fällt auch in Leutzsch erst einmal der Vorhang. Vor dem Shutdown steht aber noch das Topspiel zwischen der BSG Chemie und dem Chemnitzer FC auf dem Programm. Anstoß im Alfred-Kunze-Sportpark ist 13:30 Uhr. Neben dem Live-Ticker gibt es das Spiel im Livestream und in der SpiO-App zu sehen.

Chemie: Niederlage in Halberstadt abgehakt

Ob Zuschauer im Alfred-Kunze-Sportpark zugelassen sind, ist noch nicht ganz klar. Da Leipzig den Inzidenzwert von 35 überschritten hat, wären wohl 250 bis 1.000 Fans möglich. Unter normalen Umständen würde die Partie der Leutzscher gegen die "Himmelblauen" ein Fußballfest werden, so tritt der sportliche Wettstreit fast in den Hintergrund. Dennoch versuchen beide Teams, sich so gut wie es geht vorzubereiten. Chemie-Trainer Miroslav Jagatic hat die überraschende 1:2-Niederlage in Halberstadt abgehakt, gegen die Chemnitzer soll wieder gepowert werden. Alexander Bury, der in der Begegnung bei der Germania trotz vieler Gelegenheiten auch nicht ins Schwarze traf, bringt es auf den Punkt: "Das passiert nicht zweimal hintereinander."

CFC-Trainer Berlinski: "Da kommt offensiv eine andere Wucht auf uns zu"

Indes haben die Chemnitzer einen Lauf und konnten die letzten beiden Partien in Bischofswerda und zuhause gegen Luckenwalde jeweils mit 3:0 erfolgreich gestalten. In der Tabelle rangiert der CFC mit 17 Punkten auf Rang acht, vier Zähler hinter den Grün-Weißen, die Dritter sind. Sehr beachtlich, wie Trainer Daniel Berlinski in der Pressekonferenz einschätzte: "Chemie steht nicht zu Unrecht dort oben. Wir stellen uns auf einen starken Gegner ein. Mit Fassbender, Mvibudulu, Bury, Kirstein und Wendschuch auf der Sechs - da haben sie schon gute Kicker in ihren Reihen. Da kommt offensiv eine andere Wucht auf uns zu, als es in den letzten beiden Spielen der Fall war. Es wird eine spannende Aufgabe für uns." Personell gab Berlinski bekannt, dass nach dem jetzigen Stand wohl Christian Bickel wieder in den Kader rücken könnte, "Tobias Müller kann ich noch nicht so richtig abschätzen". CFC-Trainer Daniel Berlinski. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Ein Duell im Sachsenpokal

Für die Mannschaften ist es eine Premiere, da sie nach der Neugründung der BSG Chemie noch nie in Punktspielen aufeinandergetroffen sind. Ein Duell gab es am 17. November 2013 im Alfred-Kunze Sportpark im Achtelfinale des Sachsenpokals. Chemie spielte damals in der Bezirksliga. Die Chemnitzer waren Drittligist und gewannen im AKS mit 4:0. Damals war's: Leipzigs Sven Schlüchtermann und Marcus Wolf und die Chemnitzer Maik Kegel und Anton Fink. (Sachsenpokal, Achtelfinale am 17.11.2013, 0:4) Bildrechte: imago images/Picture Point