Fußball | Regionalliga 1. FC Lok Leipzig - Spielmacher Abderrahmane verlängert Vertrag

14. März 2025, 14:58 Uhr

Noch steht nicht fest, in welcher Liga der 1. FC Lok Leipzig in der kommenden Saison spielen wird, was aber sicher ist: Farid Abderrahmane ist dabei. Der Spielmacher verlängerte seinen Vertrag - ligaunabhängig.