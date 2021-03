Bei Energie Cottbus wird sich trotz des Abbruchs in der Regionalliga zunächst kaum eine Änderung in den Abläufen geben. Präsident Sebastian Lemke erklärte, dass mit Blick auf den Landespokal "die Jungs im Training bleiben. Die Kurzarbeitsregelung bleibt erhalten. Wir trainieren weiter". Trotz der personellen Einsparungen wird Energie laut Lemke die Saison mit einem Minus abschließen. "Wir hoffen, dass die Miesen nicht zu groß sind. Der Verein hat große Fixkosten, auch wenn wir in Kurzarbeit sind. Stadion, Infrastruktur."

Beim mutmaßlichen Aufsteiger Viktoria Berlin hat man ganz andere Probleme. Für die 3. Liga gibt es noch gar keine taugliche Spielstätte. "Die Stadionsituation ist schwierig. In Berlin hat sich die Situation nicht verbessert. Die einzige Option ist das Mommsenstadion", erklärt Rocco Teichmann. Allerdings gibt es da keine Rasenheizung und die letzte Sanierung ist auch schon einige Jahre her. "Der Jahnsportpark wäre die ideale Spielstätte", so Teichmann: "Der Senat sieht das aber anders." Man sei aber auch wegen Stadien außerhalb von Berlin in Gesprächen. Zunächst mit Brandenburger Vereinen. Priorität habe, am Spielbetrieb der 3. Liga teilnehmen, auch wenn man quasi keine Heimspiele absolvieren wird.