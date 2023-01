Als Grund gab der NOFV die Unbespielbarkeit des Platzes an, der Rasen im Steigerwaldstadion ist nach den nächtlichen Minusgraden vereist. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, soll aber in Kürze bekanntgegeben werden. Das Hinspiel in Luckenwalde endete 1:1, in der Nachspielzeit (94.) hatte Simon Noah Roscher den verdienten Ausgleich für RWE erzielt.