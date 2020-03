Die Pechsträhne des Bischofswerdaer FV hält weiter an. Auch das für Mittwoch terminierte Nachholspiel gegen Wacker Nordhausen kann nicht stattfinden. Das gab der Tabellen-17. am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach lassen die aktuellen Witterungsverhältnisse nach wie vor keinen Spielbetrieb zu. Die Sperrung der Rasenfläche durch Stadtverwaltung und Bauhof Bischofswerda bleibt bestehen.