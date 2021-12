Der 21. Spieltag der Regionalliga Nordost wird weiter ausgedünnt. Am Freitag gab er Nordostdeutsche Fußball-Verband die Absage der Partie Germania Halberstadt gegen BSG Chemie Leipzig (geplant für Sonntag) bekannt.

Grund ist die Unbespielbarkeit des Rasens im Friedensstadion. Der Betreiber, der Kommune, sperrte deshalb die Anlage. Ob die Partie noch in diesem Jahr nachgeholt wird, ist angesichts des wechselhaften Wetters fraglich. "Sport im Osten" wollte die Partie im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de zeigen. Stattdessen, so das Spiel stattfindet, ist ein Stream der Partie Berliner AK gegen VfB Auerbach angedacht.