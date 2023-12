Während das traditionell tiefe Geläuf in Leipzig-Leutzsch kein Spiel zulässt, sieht es andernorts deutlich besser aus. Der FSV Zwickau ist optimistisch, dass das Duell mit Lok Leipzig am Samstag (14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN) stattfinden kann. Ebenso will Rot Weiß Erfurt am Freitag (19 Uhr live im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gegen den Chemnitzer FC im Steigerwaldstadion antreten.