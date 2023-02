Nach der 1:2-Niederlage gegen Viktoria Berlin wird dem 1. FC Lokomotive Leipzig nun weiteres Momentum im Aufstiegskampf genommen. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband am Donnerstag (09.02.) bekannt gab, ist das für Samstag (11.02.) geplante Meisterschaftsspiel bei der Tennis Borussia abgesagt. Als Grund gab der NOFV die witterungsbedingte Unbespielbarkeit des Rasens im Berliner Mommsenstadion an.

Dadurch bestehen bereits drei verschobene Regionalliga-Spiele an diesem Wochenende fest. Das Freitagabend-Spiel zwischen VSG Altglienicke und SV Babelsberg wurde bereits am Mittwoch (08.02.) abgesagt. Am Donnerstag kam außerdem die Absage des Cottbuser Heimspiel am Samstag (11.02.) hinzu.