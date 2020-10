Im Vergleich zur Vorsaison fällt natürlich die stark verbesserte Offensive der Berliner auf. Die Defensive war schon in der Spielzeit 2019/20 mit lediglich 17 Gegentoren in 21 Spielen überragend. Im Angriff aber hat Viktoria deutlich zugelegt. Nach zwölf Spieltagen stehen 26 eigene Treffer zu Buche. Zum Zeitpunkt des Abbruchs der Vorsaison waren es 20 Torerfolge. Aktueller Toptorjäger im Team von Benedetto Muzzicato ist der Finne Kimmo Hovi, der vor der Saison von Ligakonkurrent Union Fürstenwalde kam und auch schon beim Chemnitzer FC die Töppen schnürte, mit acht Treffern.

Die beiden Teams trafen in ihrer Vereinsgeschichte bislang 15 Mal aufeinander. Dabei dürfte den Sachsen vor allem die Punkteausbeute aus der letzten Saison Mut machen. Am 3. Spieltag gewann der FCL in der Ferne mit 2:0 und im heimischen Stadion am 20. Spieltag gab es eine 0:0-Punkteteilung. Also ist Lok dieses Mal auch Favorit? Eher nicht! Die Tabellenkonstellation und die derzeitige Form des Muzzicato-Teams schiebt Viktoria ganz klar in die Favoritenrolle.