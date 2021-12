Der 21. Spieltag der Regionalliga Nordost wird weiter ausgedünnt. Am Freitag gab der Nordostdeutsche Fußball-Verband zunächst die Absage der Partie Germania Halberstadt gegen BSG Chemie Leipzig (geplant für Sonntag) bekannt.

Grund hier ist die Corona-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Der Betreiber (die Kommune) sperrte deshalb die Anlage. "Der Virus muss nicht noch durch verschiedene Bundesländer transportiert werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. 300 Chemie-Fans hätten sich am Sonntag auf den Weg nach Halberstadt gemacht. Ob die Partie noch in diesem Jahr nachgeholt wird, ist nicht nur angesichts des wechselhaften Wetters fraglich. Wie Halberstadt mitteilte, soll es im näheren Umfeld der Mannschaft einen positiven Corona-Fall geben.