Sechs Szenen aus gefühlt mehreren Dutzend, die jedes Wochenende die Gemüter der Fans erhitzen – von der Bundesliga bis in den Amateurfußball. Sind die Leistungen der Schiedsrichter im Vergleich zu vergangenen Jahren schlechter geworden? Nein, meinen die früheren Bundesliga-Schiedsrichter Sather und Heynemann einmütig. "Die Qualität an der Basis ist nicht schlechter geworden. Aber es fallen immer mehr Schiedsrichter aus. Wir haben in den vergangenen zehn, 15 Jahren etwa 50 Prozent der Schiedsrichter verloren." Pierre Littbarski (VfL Wolfsburg) mit Ex-Referee Bernd Heynemann (re.) bei einem Traditionsspiel 2017. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Heynemann: "Fußball war mal einfach"

Heynemann begründet die zunehmenden Diskussionen um Schiedsrichter-Entscheidungen auch mit Änderungen am Regelwerk. "Fußball war einmal einfach, wenn die Hand zum Ball geht, war es Handspiel." Zu viele Zusatzregeln hätten den Fußball zu stark verkompliziert, sagt der CDU-Politiker, der ein Beispiel heranführt: "Das deutsche Steuergesetz hat zehn oder zwölf Seiten aber 5.000 Sonderbestimmungen. Genauso ist es beim Fußball, die ganzen Sonder- und Ausnahmeregeln machen ihn verrückt."

VAR "eine Strafraum-Polizei"

Besonders stark kritisiert der 68-Jährige dabei den Video Assistant Referee (VAR), der in der 1. und 2. Bundesliga eingesetzt wird: "Was wir aus dem Video-Assistenten gemacht haben, ist eine Strafraum-Polizei. Die 450. Zeitlupe aus dem Zeppelin – das kann es doch nicht sein", schimpft Heynemann und wünscht sich: "Es gibt nur einen Referee, der steht auf dem Platz. Der andere ist der Assistent, das sollte er auch bleiben. Er soll sich nur bei groben Fehlentscheidungen melden und nicht, wenn jemand um drei Millimeter mit der Hacke im Abseits steht."

Henyemann für Video-Assistent in der 3. Liga

Dennoch hofft der Ex-FIFA-Referee auf Video-Unterstützung auch in der 3. Liga: "Es wäre sinnvoll, die Video-Geschichte zu installieren. Das wird aber ein richtiger Kostenfaktor", sagt der Magdeburger, der aber noch einmal als klare Richtlinie "grobe Fehlentscheidungen" betont. "Im Zweikampf kann es nie grobe Fehlentscheidungen geben, es sei denn, ein Spieler reißt einen anderen mit beiden Händen um."

Sather: "Junge Schiedsrichter in der Regionalliga"

Für die Regionalliga sind Video-Assistenten vermutlich auch auf längere Zeit kein realistisches Feature. Für Fehlentscheidungen in der Regionalliga hat Sather, der für den DFB und den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) Schiedsrichter-Beobachter ist und im Sächsischen Fußballverband zudem Schiedsrichter-Obmann, aber eine plausible Erklärung: Das meist junge Alter der Referees. "Um perspektivisch nach oben zu kommen, muss man ganz jung in der Oberliga und Regionalliga anfangen", sagt der Fußballfunktionär und verweist auf Richard Hempel. Richard Hempel: Von der Oberliga auf dem Sprung in die Bundesliga. Bildrechte: imago images/foto2press

Der Sachse pfeift aktuell in der 3. Liga und könnte bald in die 2. Bundesliga aufsteigen. "Er hat mit 16 Oberliga gepfiffen. Er ist jetzt 24 und könnte den Sprung schaffen. Wir haben viele junge Schiedsrichter, die in der Regionalliga Erfahrung sammeln müssen."

Diese jungen Referees müssten bei aller Emotionalität geschützt werden, da sind sich Sather und Heynemann einig. "Ich kann verstehen, dass die um jeden Punkt kämpfen. Ich würde mir mehr Gelassenheit auf den Bänken wünschen", sagt Sather und verweist dabei auch auf Vorbild-Funktion aus der Bundesliga. Dort hatte FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Referee Tobias Welz als "weichgespültes Pack" bezeichnet und damit eine heftige Diskussion ausgelöst. "Was Nagelsmann gesagt hat, ist nicht verzeihbar. Man muss sich in die Augen schauen können." Julian Nagelsmann (li.) und Referee Tobias Welz (re.) Bildrechte: IMAGO/Laci Perenyi

Heynemann: "Eltern wie mit Messern"

Für Heynemann beginnt das schon bei den ganz Kleinen. "Wenn die Bambinis spielen und die Eltern wie mit Messern auf Schiedsrichter losgehen. Das beeinfluss natürlich auch eine Schiedsrichterentwicklung und die Frage, ob man weitermachen möchte oder ob man sagt: Das habe ich gar nicht nötig, mich da beschimpfen zu lassen."

Positiv-Beispiel aus der Oberliga