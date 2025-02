Fußball-Regionalligist BSG Chemie Leipzig hat einen Nachfolger für Miroslav Jagatic auf der Trainerbank gefunden. Adrian Alipour wird neuer Coach in Leutzsch. Der 46-jährige tritt seinen Posten ab 1. April 2025 an und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Bis Ende März bleibt David Bergner Interimstrainer der Leutzscher. Der Am Mittwoch (26. Februar) wurde Alipour von den Grün-Weißen vorgestellt.