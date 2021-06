Nach 18 Jahren ist Schluss: Jürgen Neumann ist ab sofort nicht mehr Präsident von Regionalliga-Absteiger Bischofswerdaer FV. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Er sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten, heißt es in der Pressemitteilung: "Die gesamte Fußballfamilie der Region, regionale Sponsoren und zahlreiche Freunde verlieren mit ihm eine Identifikationsfigur."

Neumann hinterlässt einen finanziell gesunden Verein. "Noch nie ging es Bischofswerda so gut, wir haben Rücklagen gebildet. Und 18 Jahre sind auch genug", sagte Neumann "Sport im Osten", der aber Probleme nicht dementiert: "Ich bin nicht länger der Fußabtreter des Vereins. Ich fühle mich ein bisschen, wie frisch geschieden von einer immer noch geliebten Frau." Der Rücktritt habe auch nichts mit dem Präsidium zu tun, mit den sei er weiterhin freundschaftlich verbunden. Aber es gab einige andere Sachen, die dazu führten, dass Neumann nicht die 20 Jahre vollmachte.

In der kommenden Saison muss der BFV in der Oberliga Süd einen neuen Start wagen. Immerhin kann Schiebock dann wieder im heimischen Stadion spielen. An den Zielstellungen des Vereins soll festgehalten werden. Bis zur Neuwahl im Herbst wird der bisherige Vizepräsident, Sportfreund Andreas Bascha, die Geschicke des Vereins lenken.