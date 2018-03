"Hau ihn um!" "Du blinde Sau!" - so heißt es regelmäßig auf Deutschlands Fußballplätzen. Eine gewisse Grundaggressivität ist da schon auszumachen. Die Väter der E-Jugend von Lipsia Eutritzsch versuchen das zu erklären: "Übersteigerter Ehrgeiz, Frust im Alltag, zuhause läuft es nicht - da staut sich vielleicht etwas an", sagen zwei, die ihren jungen Söhnen beim Training zuschauen, "Ich hab auch schon eine Ankündigung von Prügelstrafen für einen Schiedsrichter gehört." Ein Papa berichtet, wie sein Kleiner nach einigen Toren mit "Haut den Blonden um, der kann nix" beschimpft wurde. Einer der Trainingskiebitze ist ein waschechter Nationalspieler: Ingo Hertzsch trug zweimal das Trikot der DFB-Elf, auch sein Sohn ist im Leipziger Nordosten aktiv. Der 40-Jährige findet: "Es war früher viel entspanner, die Eltern haben zwar auch angefeuert, aber es war nie aggressiv."

Die renommierte Sportpsychologin Professor Dorothee Alfermann (Uni Leipzig) sieht eine Sonderrolle des Fußballs: Die Kommerzialisierung verspricht, wie früher für Tennis-Eltern, enorme Einkommenssprünge. Das Kind als Fußballstar - das Kind als Lotto-Gewinn - das Kind sichert nicht nur die Rente, sondern bringt Luxus pur. Instagram-Accounts der Weltstars wie Ronaldo oder Neymar geben echte Einblicke in ein Bling-Bling-Leben. Trainingsschweiß ist auf solchen Accounts nicht ganz so angesagt. "Bei einer Studie habe ich wahrgenommen, dass der Druck bei den Fußballkindern höher ist als der bei Kindern anderer Sportarten", meint Prof. Alfermann. Das zeige, wie bedeutsam der Fußball sei.

Zudem: "Jeder glaubt, er versteht etwas davon, ein Kollege hat behauptet, man könne 25 Stunden am Tag Fußball schauen. Jeder glaubt, er kann da mitreden. Da fällt es manchen Eltern sehr schwer, sich da zurückzuhalten." Ganz wichtig sei da ein Trainer, der als Vorbild auftritt. Grundsätzlich ist sie für eine Art Elternabend zweimal in der Saison, der die Spielregeln noch einmal vor Augen ruft.

Der Chemnitzer Jugendtrainer Robin Müller Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch in der U9 des Chemnitzer FC hat man einen größeren Druck auf die Kinder wahrgenommen. Trainer Robin Müller: Man spürt schon übertriebenen Ehrgeiz bei dem einen oder anderen, auch, dass es sich auf die Leistung der Kinder überträgt und diese vor großem Druck stehen." Das Jugendleistungszentrum des FC hat einen Ehrenkodex, was das Verhalten angeht. Ingo Hertzsch gibt zu bedenken: "Es kann sein, dass einige Eltern in ihrem Sohnemann den nächsten Bundesliga-Star sehen und da alles reinlegen, aber damit tut man dem Kleinen keinen Gefallen. Es ist noch keiner in die Bundesliga gekommen, weil das die Eltern unbedingt wollten."