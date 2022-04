Auch Chefcoach Andreas Patz hätte Prokopenko, der 2017 aus der Jugend von Viktoria Fulda an die Kernberge wechselte, gerne im Team behalten. "Nun heißt es für uns, die Ziele, die wir in dieser Saison noch haben, gemeinsam mit Alexander Prokopenko zu erreichen", so Patz. In der Liga kämpft Jena um den Titel "Best of the Rest" hinter dem BFC Dynamo. Zudem stehen die Paradieskicker im Finale des Thüringenpokals gegen den ZFC Meuselwitz und könnten dort neben der Trophäe das Ticket für den DFB buchen.