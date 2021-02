"Nach den offenen und ehrlichen Gesprächen der letzten Wochen mit den Entscheidungsträgern des Clubs war mir klar, dass ich den Weg von Lok weiterhin mitgestalten möchte und den Umbruch vom Sommer 2020 gemeinsam mit allen Lok-Verantwortlichen fortführen will. Ausschlaggebend war auch, dass ich in den letzten sechs Monaten immer das Gefühl hatte, dass der gesamte Verein einen Plan hat und alle an einem Strang ziehen. Alle hier haben nur ein Ziel: die Lok nach vorne bringen", sagte Civa in einer Vereinsmitteilung.