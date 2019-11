Walter Fritzsch macht das Wunder perfekt

Nach einem 3:0-Sieg bei BSG Aktivist "Karl Marx" Zwickau stand der Aufstieg fest. Das Erfolgsgeheimnis von Fritzsch war dasselbe, wie später in Dresden. "Die Spieler mussten nach jeder Partie eine Einschätzung des Gegenspielers und der eigenen Leistung schreiben", so Klaus Schlutt, der ab 1966 14 Jahre die Fußballschuhe bei Stahl schnürte.

Der Trainer lief nachts durch Riesa-Weida, wo die meisten Spieler wohnten, und kontrollierte, wo noch Licht brannte. Klaus Schlutt über Walter Fritzsch

Auch vor der Stadtteilgaststätte soll Fritzsch regelmäßig am Abend gesichtet worden sein: "Der Trainer lief nachts durch Riesa-Weida, wo die meisten Spieler wohnten, und kontrollierte, wo noch Licht brannte", berichtet Schlutt. Das führte zumindest dazu, dass die Mannschaftskasse – es gab einen strengen Strafenkatalog – immer prall gefüllt war. Ein Oberligajahr saß Fritzsch noch auf der Bank in Riesa, schaffte knapp den Klassenerhalt, danach ging er 1969 zu Dynamo Dresden. Zum damaligen Kader der BSG gehörten übrigens Lothar Kurbjuweit und Frieder Andrich. Seite eins der Fußballwoche 1968: Stahl Riesa ist aufgestiegen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Riesa klopft international an

Es gibt Spielzeiten, da läuft es einfach. So in der Saison 1974/75. Mehr als 10.000 Zuschauer pilgerten im Schnitt ins Ernst-Grube Stadion. Riesa stand zur Halbserie auf einem sensationellen dritten Platz. Und ein Spiel blieb den damaligen Protagonisten bis heute in Erinnerung. "Der frisch gebackene Europacup-Sieger 1. FC Magdeburg kam nach zehn Spielen ohne Niederlage nach Riesa. Nach einer Viertelstunde führen die durch Jürgen Sparwasser, am Ende gingen wir mit 3:1 als Sieger vom Platz. Die Zuschauer haben uns auf einer Welle getragen“, glänzen bei Reinhard Hauptmann auch heute noch die Augen. Hauptmann spielte zwischen 1971 und 1984 bei Stahl und erinnert sich noch genau an die Unruhe im Verband, als Riesa "drohte", auf dem internationalen Parkett zu spielen. Der Rest der Geschichte ist bekannt: Magdeburg holte den Titel, Riesa belegte immerhin einen respektablen sechsten Platz. Unglaublich: Stahl Riesa nach zwölf Spielen auf Platz drei vor Dynamo Dresden Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die besondere Atmosphäre bei Stahl

Dass gerade die etablierten DDR-Fußballclubs nur ungern nach Riesa kamen, hatte einen Grund. Die Atmosphäre war besonders. Manfred Dönicke, von 1976 bis 1991 Stadionsprecher bei Stahl, erinnert sich: "Am Spieltag haben die Lokführer ordentlich Dampf abgegeben. Die Stahlwerker haben auch mal ordentlich Ruß durch die Schlote geschickt, damit der Platz schwarz war. Und selbst auf der Ehrentribüne ging es hoch her. Die Fuwo schimpfte mal, dass sich die Leute dort wie kleine Kinder benehmen. Gemeint war unter anderem kein Geringerer als der Generaldirektor des Stahlwerkes. Dem war das aber völlig egal." Die Fans und die Mannschaft - das war in Riesa ein besonderes Verhältnis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Stahlwerker und ihre Fußballer, das ist eine besondere Geschichte. Zwar ließen sich die Spieler, vor allem in der Oberliga, kaum noch im Werk sehen. "Aber Stahl Riesa war in der Region eine Institution. Ich stand in den Kurven und dachte, hier musst du mal spielen", erinnert sich Dietmar Jentzsch: "Wir wurden auf Händen getragen, aber bei Niederlagen bekamen wir die Helme von der Tribüne, wir sollen im Werk zum Arbeiten erscheinen."

Wir wurden auf Händen getragen, aber bei Niederlagen bekamen wir die Helme von der Tribüne, wir sollen im Werk zum Arbeiten erscheinen. Dietmar Jentzsch

Unbeliebtester Gegner: BFC Dynamo

Die heiße Atmosphäre wurde noch explosiver, wenn sich der BFC Dynamo in Riesa blicken ließ. Stadionsprecher Dönicke erinnert sich mit Grauen: "Da nahm ein General in Zivil neben mir Platz, es gab eine telefonische Direktleitung nach Berlin. Und die Spieler bekamen Extra-Essen. Der BFC war das Unangenehmste."

Und da gab es noch das Spiel am 25. August 1979. Riesa trotzte dem damals schon amtierenden DDR-Meister ein 1:1 ab. Doch eine Szene sorgte für helle Aufregung. BFC-Spieler Reinhard Lauck blieb plötzlich auf dem Rasen liegen. "Er soll von einem Stein getroffen worden sein. Unser Mannschaftsarzt erlebte Lauck auf dem Platz aber quietschmunter", so Dönicke. Dennoch wurde Stahl von der Rechtskommission des DFV mit einer Platzsperre belegt. Am 1. September musste Riesa gegen den FC Carl Zeiss Jena plötzlich in Cottbus antreten. Die Thüringer erfuhren davon angeblich erst auf der Anreise.

Fünf Oberliga-Jahre am Stück in den 80ern

Auch in den 80er Jahren konnte sich die BSG Stahl Riesa immer wieder in der Oberliga halten. Neun Jahre bis 1982 war Günter Guttmann der Mann an der Seitenlinie bei den Sachsen, dann folgte Peter Kohl. "Der hat uns ein anderes Leben eingehaucht. Er kam aus Halle von einem Fußballklub, da standen Spielformen im Vordergrund", erinnert sich Dietmar Jentzsch. So kam Riesa nach zwei Jahren in der Liga 1983 zurück in die oberste DDR-Spielklasse. Dort sorgte Stahl gleich für Furore, als beim FC Carl Zeiss Jena mit 6:4 und beim Halleschen FC mit 5:3 gewonnen wurde. Im Riesaer Tor stand da übrigens Claus Boden, der nach zehn Jahren bei Dynamo Dresden, zwischen 1983 und 1988 bei Stahl aktiv war. Bis 1988 hielten sich die Stahlwerker knapp über dem Strich, dann ging es in die Liga, die 2. DDR-Fußball-Liga.

Heute: Ballsportgemeinschaft spielt Landesliga