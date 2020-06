Trotz der Enttäuschung werden die Regionalligisten VSG Altglienicke und der Energie Cottbus keinen Einspruch gegen die Wertung der Meisterschaft durch den Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) einlegen. Das bestätigten beide Klubs am Freitagabend beim rbb. Der 1. FC Lokomotive Leipzig war vom NOFV am grünen Tisch per Quotientenregelung zum Meister gekürt worden.