Fußball Thüringen sagt alle Spiele auf Landesebene ab - In Sachsen-Anhalt wird gespielt

In Thüringen haben dagegen alle Fußballer, die auf Landesebene spielen, am Wochenende Zwangspause - auch die Nachwuchsfußballer. Das gab der Verband am Donnerstag (18.11.2021) bekannt. Den Fußballkreisen wurde empfohlen, sich dieser Vorgehensweise anzuschließen. Die einzelnen Kreise können aber "in eigener Verantwortung unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften über die Durchführung des Spielbetriebes am 20./21.11.21." entscheiden, heißt es in der Pressemitteilung. Ob am kommenden Wochenende wieder gespielt wird, ist offen. Im Gespräch ist auch ein vorzeitiger Beginn der Winterpause. Dazu berät der Vorstand des TFV am Freitag (19.11.2021) in Jena.