Fußball In Sachsen-Anhalt wird am Wochenende gespielt - Entscheidung in Thüringen fällt heute

Wie es in Thüringen mit dem Spielbetrieb weitergeht, will der Verband am Donnerstag (18.11.2021) bekannt geben. Seit Dienstag gelten auch in Thüringen schärfere Regeln. In den Beschlüssen der Landesregierung heißt es u.a. "Demnach müssen alle am Trainings- oder Wettkampfbetrieb beteiligten Personen (auch Trainer und Übungsleiter) voraussichtlich bereits ab diesem Wochenende vollständig geimpft oder in den vergangenen sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sein. Gleiches gilt für Zuschauer – unabhängig davon, ob der Sportbetrieb bzw. die Veranstaltung (Wettkampf/Ligaspiel) drinnen oder draußen stattfindet. Wettkämpfe zählen als öffentliche Veranstaltungen."