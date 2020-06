Die Kehrtwende sorgte vielerorts für Entrüstung. Daniel Rudloff, Vorstand des F. C. Eisenach, schrieb in einem offenen Brief (1. Juni) an TFV-Präsident Wolfhardt Tomaschewski: "Ich bin absolut erschüttert und völlig perplex, was der TFV mit all seinen Gremien für ein Bild abgibt. Nicht nur, dass es völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar ist was Sie in den letzten Wochen tun. Nein, es wird der Fußball in Thüringen lächerlich gemacht und Demokratie mit den Füßen getreten." Auch die neun Verbandsligisten, die sich für einen Abbruch im Erwachsenen-Bereich stark machen, kritisieren das Auftreten des Verbandes: "Bis zum heutigen Tag gab es keine (Web-)Konferenz mit den Thüringenligisten, sich mit dem Spielausschuss für das Für und Wider eines Saisonabbruchs oder einer -fortsetzung auszutauschen. E-Mail-Anfragen bleiben unbeantwortet, es wird immer nur mitgeteilt was nicht geht, aber keine Lösungsvorschläge verschiedener Szenarien diskutiert."