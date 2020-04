Von welcher Seite kann also Hilfe für die klammen Vereine im Amateurbereich erwartet werden? Sind es nicht die Landesverbände sowie der Dachverband DFB, die den Klubs in solchen Krisenzeiten unter die Arme greifen müssen? "Es wäre wichtig, dass Beiträge, die wir an die Verbände zahlen, ausgesetzt werden", meint Nitschke. Man müsse von bestimmten Zahlungen befreit werden, "sodass nicht nur der FSV Barleben, sondern die gesamte Bandbreite des Sports in dieser schweren Zeit unterstützt wird". Beim FC Einheit Rudolstadt ist man sich sicher: "Von Verbänden und vom DFB ist wenig zu erwarten. Dafür spielen wir einfach zwei Klassen zu tief."

Auf Anfrage bei den Fußball-Landesverbänden Thüringen (TFV) und Sachsen-Anhalt (FSA) wird deutlich, dass den Verantwortlichen auch dort die Hände gebunden sind. Schließlich können die Verbände nicht einfach Geld in die Vereine pumpen. Das liegt zum einen an den begrenzten finanziellen Mitteln und ist zum anderen steuerrechtlich überhaupt nicht möglich, erklärt TFV-Geschäftsführer Thomas Münzberg: "Finanzstrategisch sind wir als Verband so ausgerichtet, die Vereine so wenig wie möglich mit Abgaben oder Gebühren zu belasten. Wir finanzieren uns hauptsächlich über Zuschüsse vom DFB und LSB". Ähnlich formuliert es auch Frank Pohl, Geschäftsführer beim FSA: "Finanziell ist es für uns nicht machbar. Wir können nicht irgendwelche Gelder freigeben, weil wir selber erstmal durchrechnen müssen, was es für uns kostet."

Erschwerend kommt also hinzu, dass auch die Verbände nicht gegen bevorstehende Einnahmeverluste gefeit sind, "da bereits wichtige Sponsoren angekündigt haben, ihr Engagement einstellen zu müssen", so Münzberg. In erster Linie versuchen der TFV und der FSA daher Hilfe zu leisten, indem man in beratender Funktion tätig ist. "Wir sprechen mit Politikern und Institutionen wie dem NOFV und dem DFB, die unterstützen können. Diese Angebote und Möglichkeiten geben wir an die Vereine weiter", erklärt Pohl vom FSA. Zudem soll den Klubs bei einer Annullierung bzw. einem Abbruch der Saison die Möglichkeit gegeben werden, bereits überwiesene Startgebühren zu stunden oder in Raten abzubezahlen. Da man beim TFV im Zuge der Krise mit zunehmenden Liquiditätsproblemen bei den Vereinen rechnet, plane man außerdem die Spielordnung anzupassen, sodass "Insolvenzen, die durch die Corona-Krise verursacht wurden, in dieser und in der nächsten Spielzeit nicht oder weit weniger bestraft werden."

Finanziell ist es für uns nicht machbar. Wir können nicht irgendwelche Gelder freigeben, weil wir selber erstmal durchrechnen müssen, was es für uns kostet. Frank Pohl Geschäftsführer beim FSA zur finanziellen Unterstützung

Mit Blick auf den DFB sieht die Situation nicht viel anders aus. Denn auch vom Dachverband sind aufgrund vereinsrechtlicher Vorgaben keine direkten finanziellen Zuschüsse zu erwarten. Wie die Landesverbände nimmt auch der DFB eine "Beratungsfunktion" ein und steht in Kontakt zu Ministerien, Institutionen und Stiftungen, die zur "finanziellen Hilfe oder Entlastung der Vereine beitragen können", so TFV-Geschäftsführer Münzberg. Beim FC Einheit Rudolstadt sieht man darin aber gar nicht das Hauptproblem. Vielmehr gehe es darum, dass sich der DFB in den letzten Jahren "nach und nach von der Basis entfernt habe", beklagt Just. Die Fördermittel, die zur Verfügung gestellt wurden, seien deshalb auch nicht nennenswert.

Es wird deutlich, dass die Situation jede Menge Konfliktpotenzial birgt. Gerade in Krisenzeiten stützen sich die Vereine auf ihre Verbände, an welche sie kontinuierlich Beiträge abführen. Das ohnehin schon angeschlagene Verhältnis der Amateurklubs zum DFB leidet unter der momentanen Lage mehr denn je. Hinzu gesellt sich der Eindruck, dass der Dachverband sein Handeln zunehmender an der Politik ausrichtet, bemerkt Just.