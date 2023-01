Der Chemnitzer FC hat sich nach einer Schwächephase im Herbst (12. Tabellenplatz am 8. Spieltag) wieder nach oben gekämpft und ist in Schlagdistanz zu Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt. Die Chemnitzer gewannen sechs Spiele in Folge, ehe ein 1:1 gegen Hertha BSC II zum Jahresabschluss die Serie unterbrach.

Besonders stark sind die Sachsen in der Anfangsphase: In den ersten 30 Minuten gelangen ihnen 15 Tore und damit die meisten aller Teams in der Regionalliga Nordost. Die Erfolgsserie der Chemnitzer beruhte nicht zuletzt darauf, dass sie stets früh Druck machten und die Weichen schnell auf Sieg stellten. Beim 2:0 gegen Luckenwalde (Tore von Stagge in der 7. und Roscher in der 11. Minute), beim 4:0 gegen Meuselwitz (Zickert 8., Brügmann 19.), beim 2:0 in Babelsberg (Brügmann 6., Stagge 26.) und beim 4:0 gegen Jena (Löwe 17., Campulka 25.) waren sie in den ersten 30 Minuten sogar je zweimal erfolgreich.