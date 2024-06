Regionalligist FSV Zwickau kann in den kommenden beiden Jahren auf die Dienste von Andrej Startsev bauen. Wie der Regionalligist am Donnerstag (13. Juni 2024) mitteilte, unterschrieb der defensive Mittelfeldmann einen Vertrag bis 2026. "Andrej soll für uns mit seiner Erfahrung die Rolle des 'Aggressive Leader' vor der Abwehr verkörpern und dem Spiel des FSV Zwickau Struktur und Stabilität verleihen", so FSV-Sportdirektor Robin Lenk.