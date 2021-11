"Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der seinen persönlichen Ansprüchen in allen Belangen gerecht werden möchte. Mit dem zunehmenden Pensum und der zeitgleich andauernden Mehrfachbelastung bei Chemie, im Hauptberuf und in der Familie ist dies leider nicht möglich", wird Müller-Papra in einer Pressemitteilung zitiert. Er wolle Chemie rechtzeitig die Möglichkeit geben, in der anstehenden Winterpause seine Nachfolge zu regeln.