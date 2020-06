Die Anstoßzeiten für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga stehen fest. Das Hinspiel, das Lok Leipzig zu Hause gegen den Kontrahenten aus der West-Staffel bestreitet, wird am Donnerstag, 25. Juni, um 17 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel am darauffolgenden Dienstag (30. Juni) beginnt um 16 Uhr. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.