Weitere Top-Duelle der Hinrunde stehen am 3. Spieltag (Lok vs. Jena), 4. Spieltag (Jena vs. Cottbus), 8. Spieltag (Chemie Leipzig vs. Chemnitz), 9. Spieltag (Chemnitz vs. Lok), 10. Spieltag (Lok Leipzig vs. Cottbus), 11. Spieltag (Chemnitz vs. Cottbus), 12. Spieltag (Jena vs. Chemie Leipzig) und 16. Spieltag (Jena vs. Chemnitz) an. Das Leipziger Derby zwischen Lok und Chemie Leipzig steigt am 18. Spieltag (21.11.2021).