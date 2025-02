Mittelstürmer Roczen kehrt zu Ligarivale VSG Altglienicke zurück. Der 25-Jährige stand in dieser Saison fünf Mal in der Startelf des HFC und neun Mal im Kader. Ein Treffer gelang dem gebürtigen Berliner, der an der Saale eigentlich zu alter Stärke zurückfinden wollte, nicht. Der 19-jährige Innenverteidiger Hamella wechselt zum Oberligisten Union Sandersdorf, um dort Spielpraxis zu sammeln. Er kam nur im Landespokal zu zwei Kurz-Einsätzen.