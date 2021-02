Der Chemnitzer FC hat auf der vakanten Position des Sportgeschäftsführers Nägel mit Köpfen gemacht. Zukünftig wird Marc Arnold, neben Geschäftsführer Michael Reichardt, die Geschicke bei der Fußball GmbH des Regionalligisten leiten. Das gab der Verein am Freitag (26. Februar) bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte der CFC keine Angaben. Am Montag soll der 50-Jährige auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

"Das ist neben dem bevorstehenden Ende des Insolvenzverfahrens ein weiteres, deutliches Signal des Aufbruchs. Marc Arnold ist ein absoluter Fachmann, der über einen langen Zeitraum höherklassig nachgewiesen hat, dass er Strukturen erfolgreich entwickeln und nachhaltig etablieren kann", erklärte CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster, die Arnold als eine "starke Persönlichkeit mit Erfahrungen aus dem Sport" bezeichnete. Nach Informationen von "Sport im Osten" war auch der 1. FC Magdeburg an einer Verpflichtung Arnolds interessiert. Am Ende entschieden sich die Verantwortlichem beim stark abstiegsbedrohten Drittliga-Klub für Otmar Schork .

Arnold spielte als aktiver Profi unter anderem für Borussia Dortmund und Hertha BSC. Mit dem BVB wurde er in der Saison 1994/95 Deutscher Meister. Nach seinem Karriereende 2007 stieg er zunächst als Manager beim KSV Hessen Kassel ein, ehe er im Juni 2008 als Sportlicher Leiter bei Eintracht Braunschweig anheuerte. Während seiner zehnjährigen Tätigkeit gelang den Niedersachsen 2013 der Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem Abstieg der Eintracht in die 3. Liga 2018 wurde Arnold von seinen Aufgaben freigestellt.