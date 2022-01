Dicke Schneedecke in der Arena zur Vogtlandweide.

Dicke Schneedecke in der Arena zur Vogtlandweide.

Dicke Schneedecke in der Arena zur Vogtlandweide. Bildrechte: Marcus Schädlich

Für den VfB Auerbach sollte es am Sonnabend (22. Januar) erstmals im neuen Jahr zur Sache gehen. Die Vogtländer tragen die Rote Laterne und hatten sich gegen die VSG Altglienicke viel vorgenommen. Das Vorhaben der Mannschaft von Sven Köhler muss verschoben werden, da der Platz in der Arena zur Vogtlandweide mit Schnee bedeckt und deshalb unbespielbar ist. Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband am Samstagmorgen bekannt. Ein neuer Termin für die Partie vom 22. Spieltag steht noch nicht fest.