Und er musste gleich mal hinter sich greifen. Ex-Chemie-Japaner Rintaro Yajima durfte nach einer Flanke von rechts völlig ungestört zur frühen Führung einköpfen (5.). Wohlgemerkt mit 1,72 Meter Körpergröße war der Asiate einer der Kleinsten auf dem Feld. Letzte Woche 1:5 verloren, jetzt sofort wieder 0:1 hinten. Das war natürlich psychologisch ein herber Schlag für den VfB, der sich aber über mehr Ballbesitz langsam nach vorn kämpfte, dabei aber länger etwas zu kompliziert agierte. Immerhin: Ein Distanzschuss von Paul Horschig zischte am rechten Pfosten vorbei (18.). Währenddessen hätten die Berliner nachlegen können, allerdings hielt Torwart Schlosser die Vogtländer auf Kurs. Zunächst war er gegen den halbrechts enteilten Enes Küc zur Stelle (19.), kurz darauf lenkte das Eigengewächs einen Kopfball von Pierre Merkel sehenswert über die Latte (20.).



Doch noch vor der Pause drehte Marc-Philipp Zimmermann die Partie mit einem Doppelschlag. Der VfB-Torjäger vom Dienst war mal wieder dort zur Stelle, wo man als Stürmer stehen muss. Zunächst musste Zimmermann nach scharfem Flachpass von Morozow nur den Fuß hinhalten, markierte so den Ausgleich (30.). Zwei Minuten vor der Halbzeit brachte BAK-Kicker Belegu nach einer Flanke das Leder ein paar Meter vorm eigenen Tor nicht weg, servierte mit seinem verunglückten Klärungsversuch für Zimmermann, der wieder ganz billig abstaubte (43.). Sein zehnter Treffer in zehn Viertliga-Partien, dieser Mann ist eine Waffe.